Stiftung Patientenschutz fordert Sprinkleranlagen

Nach dem schweren Brand in einem Reutlinger Pflegeheim für psychisch kranke Menschen beklagt die Stiftung Patientenschutz die Sicherheitslage in den Einrichtungen. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr mehr als 140 Mal in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebrannt, sagte der Vorstand der Stiftung in Dortmund, Eugen Brysch, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. 16 Bewohner seien dabei ums Leben gekommen. »Das zeigt überdeutlich, wie schlecht es hierzulande in der Pflege um den vorbeugenden Brandschutz bestellt ist«, sagte er weiter.