Steinmeier lobt Rilke-Ausstellung in Marbach

Hoher Besuch in Marbach am Neckar: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Rilke-Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne besucht. Nach einem einstündigen Ausstellungsrundgang und einem Gespräch mit fünf jungen Rilke-Leserinnen und Lesern sagte Steinmeier: »Eine wirklich wichtige Ausstellung, die unser kulturelles Gedächtnis erheblich erweitern wird.«

Das Literaturmuseum der Moderne gibt unter dem Motto »Und dann und wann ein weißer Elefant. Rilkes Welten« einen Einblick in das literarische Schaffen des Lyrikers sowie in die sozialen, intellektuellen und künstlerischen Kreise, in denen Rilke (1875-1926) sich bewegte.