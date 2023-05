Aktuell Land

Steinmeier besucht renoviertes Heuss-Haus in Stuttgart

Nach dem Ende seiner Amtszeit als erster Bundespräsident lebte Theodor Heuss in einem Bungalow auf dem Stuttgarter Killesberg. In den vergangenen Jahren wurde das Haus renoviert. Am Montag wird es nun von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiedereröffnet.