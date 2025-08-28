Stefan Mross nach Tod von Mutter zurück auf der Bühne

Mross will die Trauer hinter sich lassen und dem Publikum wieder einheizen. (Archivbild)

Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross (49) wieder seinem Publikum zeigen und die Live-Sendung »Immer wieder sonntags« an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag (10.00 Uhr/Das Erste) werde er die letzte Live-Sendung dieser Staffel präsentieren, teilte der SWR auf Anfrage mit.

Der Sender kündigte zudem an, dass der Traunsteiner Mross im kommenden Jahr erneut die beim Publikum beliebte Live-Show moderieren wird. Sein Vertrag werde verlängert. Die bisherigen elf Sendungen in diesem Sommer sahen nach SWR-Angaben im Schnitt 1,26 Millionen Menschen. Das habe einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,92 Prozent entsprochen.

Seit dem Jahr 2005 moderiert der Mross die Sendung- bis auf wenige Ausgaben. So etwa in der vergangenen Woche, als Mross wegen des Todes seiner Mutter eine Pause einlegte. Für ihn sprang seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein. Auch im August 2010 ließ er eine Sendung aus - damals trauerte er um seinen Vater. Produziert wird die Show seit Jahren aus einer Freiluft-Arena im Europa-Park im südbadischen Rust.

An diesem Sonntag will Mross Stars wie die Beatrice Egli, Nicole, Inka Bause, Ronja und Maximilian Arland begrüßen.