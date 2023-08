Aktuell Land

Statistiker rechnen mit schlechterer Obsternte im Südwesten

Die Obstbauern in Baden-Württemberg müssen sich in diesem Jahr voraussichtlich auf eine deutlich schlechtere Ernte einstellen. Nach vorläufigen Schätzungen kann mit einer Apfelernte von 307.000 Tonnen gerechnet werden, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die prognostizierte Erntemenge liege somit 18 Prozent unter dem Vorjahreswert und 12 Prozent unter dem sechsjährigen Mittel. Niedriger war die Menge bei der Apfelernte zuletzt im besonders schlechten Jahr 2017 mit 113.000 Tonnen.