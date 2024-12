Statistik: Über 163.000 Blitze über dem Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Insgesamt 163.319 Blitze mit einer Stromstärke von mindestens fünf Kiloampere (kA) hat es 2024 im Himmel über Baden-Württemberg gegeben. Insgesamt waren es bundesweit über 1,5 Millionen Blitze. Das ist die größte registrierte Zahl seit 2018, wie das Blitzortungsunternehmen Nowcast mitteilte. Der größte Hagel der Saison mit einem Durchmesser von bis zu sieben Zentimetern wurde am 12. Juli im Rems-Murr-Kreis gemeldet.

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. »Anders als oft vermutet kann man anhand von der Blitzstärke aber nicht auf die Stärke eines Gewitters Rückschlüsse ziehen«, betonen die Experten.

Mit rund 357.000 Blitzentladungen führt Bayern das Bundesländer-Ranking deutlich an, es folgen Niedersachsen mit 223.000 Blitzen und an dritter Stelle Baden-Württemberg. Die drei Landkreise mit der höchsten Blitzdichte liegen alle in Bayern: Auf Platz eins liegt Nürnberg, gefolgt von Schwabach und Rosenheim. Der blitzreichste Monat war der Statistik zufolge wieder der Juni mit etwa 460.000 Entladungen.