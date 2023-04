Aktuell Land

Startelf-Comeback bei RB Leipzig für Nkunku

Christopher Nkunku von RB Leipzig feiert nach über zwei Monaten sein Startelf-Comeback gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dagegen verzichtet Cheftrainer Marco Rose diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga zunächst auf Dani Olmo, der zuletzt nach einem Knie-Tritt kaum trainieren konnte. Weil Amadou Haidara und Dominik Szoboszlai gesperrt sind, nahm Rose insgesamt fünf Personalwechsel vor. Neben Olmo sitzt auch Benjamin Henrichs (Hüftprobleme) vorerst auf der Bank. Dafür spielen von Beginn an Josko Gvardiol und Konrad Laimer, die in dieser Woche ebenfalls angeschlagen im Training fehlten.