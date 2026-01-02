Start in die Vorbereitung: Voller Platz »ein Segen« beim SC

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nur zwei Spieler haben zum Auftakt der kurzen Wintervorbereitung beim SC Freiburg gefehlt. Neben dem weiter verletzten Daniel-Kofi Kyereh fehlte lediglich Cyriaque Irié. Der 20-Jährige nimmt mit Burkina Faso am Afrika-Cup teil und kam dort bislang in allen drei Vorrundenspielen zum Einsatz. Dass so viele Spieler mittrainieren können, sei laut Coach Julian Schuster »ein Segen«.

In puncto Kaderplanung wird es sich beim SC wohl kaum etwas tun. Lediglich Bruno Ogbus könnte in der Rückrunde nicht mehr zum Aufgebot gehören und andernorts auf Leihbasis Spielpraxis sammeln. Der zuletzt für Holstein Kiel spielende Robert Wagner wird seine Leihe indes bei Dynamo Dresden fortsetzen. »Wir sind generell sehr zufrieden, auch was die Breite angeht«, sagte Schuster.

Die Freiburger starten am 10. Januar mit einem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Hamburger SV in das neue Kalenderjahr. Derzeit liegen sie mit 20 Punkten im Tabellenmittelfeld. »Wir haben nur acht Trainingseinheiten, es geht Schlag auf Schlag«, so der Trainer. »Aber ich bin schon dankbar, dass wir ein paar Tage hatten, um durchzuatmen.«