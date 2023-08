Aktuell Land

Starkregen in Freiburg: Überflutete Keller und Straßen

Starkregen hat am Donnerstagabend in Freiburg Keller und Straßen überflutet und zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Von 19.45 Uhr bis etwa 23 Uhr habe es 383 Einsätze gegeben, weitere würden noch folgen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte gebe es nicht. Es seien auch Bäume umgestürzt, außerdem sei eine abgerissene Stromleitung auf ein Auto gefallen. In einem Fall musste eine Person, die im nassen Keller eingeschlossen war, gerettet werden.