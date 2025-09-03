Starkregen in Baden-Württemberg erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Menschen in Baden-Württemberg müssen sich von Donnerstagnachmittag an auf Starkregen und Gewitter einstellen. Lokales Unwetterpotenzial erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten, regnen wird es demnach aber im ganzen Bundesland. Bis zu 60 Liter pro Quadratmeter könnte es dann in drei bis sechs Stunden regnen, in Gewitternähe seien auch 40 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde möglich.

Der starke Regen soll dabei schauerartig fallen, kleinräumig laut DWD auch mit Gewittern und unwetterartig. Stürmisch wird es dabei auch: Die Experten rechnen bei Gewittern mit stürmischen Böen oder gar schweren Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

Bis in die erste Nachthälfte zum Freitag hinein sollen Unwetter möglich sein. Eine Unwetterwarnung sei diese Information aber noch nicht, betonte der DWD auf Nachfrage. Eine Unwetterwarnung sei morgen aber möglich. (dpa)