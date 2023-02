Aktuell Land

Stark betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß durch Wald

Nach einer Verfolgungsfahrt ist ein stark betrunkener Autofahrer in einem Wald in Mainhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) zu Fuß vor der Polizei weggelaufen. Weit kam er nicht: Nach nur wenigen Metern nahmen ihn die Beamten vorläufig fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.