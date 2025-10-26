Stadtbahn erfasst Fußgänger in Stuttgart – tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fußgänger demnach am späten Samstagabend die Gleise überqueren. Dabei habe ihn die Bahn erfasst. Die Fahrgäste in der Stadtbahn blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Einer Polizeisprecherin zufolge waren die Hintergründe zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragte einen Gutachter, um den Unfallhergang zu klären, wie es hieß. Für die Unfallaufnahme sei die Schlossstraße im Unfallbereich für Stadtbahnverkehr und Fahrzeuge gesperrt gewesen. Die Polizei suchte nach Zeugen.