Stadtbahn entgleist nach Unfall – Autofahrer schwer verletzt

Eine Stadtbahn ist in Stuttgart nach einem Zusammenstoß mit einem Auto entgleist. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Zusammenstoß war der Mann in seinem Wagen eingeklemmt worden und wurde von der Feuerwehr befreit. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob Passagiere der Stadtbahn oder ihr Fahrer bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurden.

Die Feuerwehr sei derzeit mit einem Kran im Einsatz – mutmaßlich, um die entgleiste Bahn wieder zurück auf die Schienen zu setzen, so ein Polizeisprecher. Die Sperrung im Bereich der Unfallstelle dauert wegen der Bergungsarbeiten an.