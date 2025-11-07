Staatsanwaltschaft: Mann tötet Frau in Weil am Rhein und danach sich selbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Weil am Rhein mutmaßlich zunächst seine Ehefrau getötet und danach sich selbst. Das teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg auf Nachfrage mit. Bereits am Samstag sei das Ehepaar in seinem Haus in Weil am Rhein tot aufgefunden worden. »Das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere die vorläufigen Obduktionsgutachten, deuten darauf hin, dass der Ehemann zunächst seine Frau und hiernach sich selbst getötet habe«, so die Ermittler. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass weitere Personen an dem Geschehen beteiligt gewesen seien. Zunächst hatte der »Schwarzwälder Bote« berichtet.

Zum Motiv, zur möglichen Tatwaffe und zum Alter der Getöteten machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben - mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte. Der Staatsanwalt betonte zudem: »Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Unschuldsvermutung auch in diesem Verfahren gilt.«