Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdacht im LKA

Sie sollen eigentlich Kriminelle jagen, stehen nun aber selbst im Fokus der Behörden: Die Staatsanwaltschaft Stuttgarter ermittelt gegen zwei Beschäftigte des Landeskriminalamtes (LKA). Im Raum steht einer Sprecherin der Behörde zufolge der Verdacht des Betrugs. Zuvor hatte die »Stuttgarter Zeitung« darüber berichtet.

Der Zeitung zufolge geht es um den Verdacht, dass Zulagen gewährt worden seien, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Beamte laut Staatsanwaltschaft das Gebäude des Landeskriminalamtes in Stuttgart. Eine Sprecherin des LKA bestätigte die Durchsuchungen, die in der vorletzten Woche stattgefunden hätten.

Ein Sprecher des Innenministeriums teilte mit, man habe einen Hinweis über ein mögliches straf- oder dienstrechtlich relevantes Verhalten eines Beamten des LKA erhalten. Diesen Hinweis habe man nach einer Prüfung zeitnah an die Staatsanwaltschaft Stuttgart übermittelt.