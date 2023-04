Aktuell Land

Stützpfeiler in Wagenburgtunnel beschädigt: Möglicher Unfall

Der Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstagvormittag wegen eines beschädigten Stützpfeilers am Ostportal in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein überhohes Fahrzeug gegen eine aufgebaute Stützkonstruktion geknallt, die sich dabei verschoben habe, wie ein Sprecher der Stadt erklärte.