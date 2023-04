Aktuell Land

Stützpfeiler beschädigt: Wagenburgtunnel gesperrt

Der Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstagmorgen wegen eines beschädigten Stützpfeilers in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Mitarbeiter der städtischen Verkehrsleitzentrale waren vor Ort und haben die Sperrung veranlasst, wie eine Polizeisprecherin sagte.