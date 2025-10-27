Stürmischer Wochenstart: Regen, Wind und ein Hauch Gewitter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Regen, Sturm und einzelnen Gewittern startet Baden-Württemberg in die neue Woche. Am Montag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst meist stark bewölkt bis bedeckt, vielerorts regnet es – im Schwarzwald teils kräftig und anhaltend. Am Nachmittag komme es zu schauerartigem Regen und wahrscheinlich auch einzelnen Gewittern, teilte der DWD mit.

Die Temperaturen schaffen es auf maximal 11 Grad im Breisgau, im Bergland bleibt es mit höchstens 5 Grad deutlich frischer. Dazu pfeift ein teils kräftiger Südwestwind durchs Land, auf Schwarzwaldgipfeln sind sogar orkanartige Böen möglich.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit Schauern und Wind, der Regen lässt aber nach. Im Laufe des Tages zeigt sich vor allem im Süden wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 8 Grad im Bergland und 16 Grad im Breisgau.