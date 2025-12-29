Stürmertausch zwischen Frankfurt und Mannheim in der DEL

Kevin Bicker kehrt von den Löwen Frankfurt zu den Adler Mannheim zurück. (Archivbild)

Die Löwen Frankfurt haben Stürmer Eric Uba von den Adler Mannheim verpflichtet. Im Gegenzug wechselt Kevin Bicker von Frankfurt nach Mannheim, wie die beiden Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilten.

Uba erhält bei den Löwen einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Kanadier, der den deutschen Pass besitzt, war vor eineinhalb Jahren aus seinem Heimatland nach Mannheim gewechselt.

Uba geht früher als geplant nach Frankfurt

Der 25-Jährige wäre im kommenden Sommer ohnehin nach Frankfurt gewechselt und soll den Löwen vor allem mit seiner körperlichen Präsenz, seiner physischen Spielweise und seinem starken Schuss helfen.

»Mit Eric bekommen wir einen Spieler, der genau die Elemente mitbringt, die wir jetzt benötigen und wir freuen uns darauf, ihn frühzeitig in unsere Mannschaft einzubinden«, sagte Frankfurts Sportdirektor Jan Barta.

Bicker mit Rückkehr nach Mannheim

Der 20 Jahre alte Bicker verlässt die Löwen hingegen mit sofortiger Wirkung. Aufgrund der aktuellen Kadersituation und der »sehr starken Besetzung im U23-Bereich« wären die Eiszeiten des deutschen Angreifers begrenzt gewesen, wie die Frankfurter mitteilten.

Bicker war 2023 von Mannheim in die Mainmetropole gewechselt. Nun folgt die Rückkehr. »Kevin bringt Schnelligkeit und Hartnäckigkeit mit. Außerdem besetzt er einen U23-Platz und gibt uns mehr Tiefe im Sturm«, erklärte Mannheims Cheftrainer und Manager Dallas Eakins.

Darüber hinaus verlässt auch Sebastian Cimmerman die Löwen Frankfurt. Der 22-Jährige setzt seine Karriere beim Zweitligisten EC Bad Nauheim fort.