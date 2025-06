Stürmer Becker wechselt nach Ulm - Auch Verteidiger kommt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SSV Ulm setzt für den Neuanfang in der 3. Fußball-Liga auf zwei weitere Neuzugänge. Stürmer André Becker wechselt von Arminia Bielefeld nach Ulm und unterschrieb bis zum 30. Juni 2028, wie der Zweitliga-Absteiger am Tag des Trainingsauftakts bekanntgab. In der vergangenen Rückrunde war der 28 Jahre alte gebürtige Brasilianer an den SV Waldhof Mannheim ausgeliehen.

»Mit André bekommen wir einen Stürmer, der die 3. Liga sehr gut kennt, viel Erfahrung und Torgefahr mitbringt«, sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

Für die Defensive verpflichteten die Ulmer zudem Sadin Crnovršnin von den Young Boys Bern. Der 23-Jährige unterschrieb bis zum Sommer 2027. »Für mich ist es toller Schritt, zum ersten Mal außerhalb der Schweiz zu spielen«, sagte der Verteidiger.