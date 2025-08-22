Störung am Stellwerk Heidelberg behoben - Züge fahren wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Tag nach einer Störung ist das kaputte Stellwerk des Heidelberger Hauptbahnhofes repariert und die Züge können wieder normal fahren. Seit 13.30 Uhr würden Fernzüge wieder am Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Wiesloch-Walldorf halten, wie eine Bahnsprecherin sagte. Auch der Regionalverkehr sei von der Störung betroffen gewesen – jetzt laufe der Verkehr auf der Strecke wieder.

Die Störung hatte seit Donnerstagmorgen den Zugverkehr beeinträchtigt. Züge mit regulärem Halt an den beiden Bahnhöfen mussten umgeleitet werden. Ende Juni hatte es schon mal einen ähnlichen Vorfall an dem Stellwerk des Heidelberger Hauptbahnhofes gegeben. Auch damals musste der Bahnhof umfahren werden.