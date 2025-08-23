Städte müssen Hunderte von Schrotträdern entsorgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In baden-württembergischen Großstädten müssen Jahr für Jahr Hunderte Schrottfahrräder entsorgt werden, die vergessen, gestohlen oder einfach nicht mehr gebraucht wurden. Allein in Karlsruhe sammelte das Amt für Abfallwirtschaft im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt rund 2.000 herrenlose Fahrräder ein. In Stuttgart waren es in diesem Jahr bereits 350, in Ulm im vergangenen Jahr 150, wie Anfragen bei den Rathäusern ergeben haben.

Was als Schrottrad gilt, ist laut den Stadtverwaltungen nicht gesetzlich definiert. Es müsse in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein vermutlich zurückgelassenes Rad noch fahrtüchtig sei, hieß es. Dass es länger an einem Ort stehe oder einen platten Reifen habe, reiche nicht aus, um ein Fahrrad als Schrott einzustufen. Dafür müssten weitere »erhebliche Mängel« dazukommen.