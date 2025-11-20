SSV Ulm holt neuen Sportchef aus der Schweiz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SSV Ulm hat Stephan Schwarz als neuen Sportchef präsentiert. Nachdem in der vergangenen Woche die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Geschäftsführer Markus Thiele sowie Trainer Moritz Glasbrenner beendet worden war, ist nun die neue sportliche Führung komplett. Denn vor Schwarz, der nach Angaben des Clubs einen Vertrag bis 2028 erhielt, war bereits Pavel Dotchev als neuer Coach verpflichtet worden.

Nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga blieben die Ulmer hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Vor dem 15. Spieltag, an dem sie am Samstag beim TSV Havelse antreten, liegen die »Spatzen« auf einem Abstiegsplatz.

Neue Aufgabe beginnt am 1. Dezember

Schwarz arbeitete unter anderem für den TSV 1860 München und den FC Augsburg als Chefscout. Zuletzt stand er bei den Grashoppers Zürich in der Schweiz unter Vertrag. Offiziell startet er seine neue Aufgabe in Ulm am 1. Dezember.

»Als wir das erste Mal mit Stephan Schwarz gesprochen haben, war klar, dass er eine klare Vorstellung für den Verein hat«, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dominik Schwärzel. »Er bringt unglaublich viel Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und Vereinen mit und wird uns mit seiner Expertise helfen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.«