Spurensicherung im Elternhaus des vermissten Mädchens

Nach dem Verschwinden eines zweijährigen Mädchens haben Experten am Montag das Elternhaus des Kindes in Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen durchsucht. »Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt«, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Eltern des Mädchens waren am Montag bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.