Sprengsatz unter Auto: Polizei geht von schwerem Böller aus

Nach einer Explosion unter einem geparkten Auto in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) geht die Polizei nicht von einem politischen Hintergrund aus. Auch ein Zusammenhang mit der seit Jahren andauernden Gewaltserie im Raum Stuttgart sei eher nicht wahrscheinlich, weil es sich bei dem Satz um einen Feuerwerkskörper mit großer Sprengkraft gehandelt habe. »Das war ein sogenannter Polenböller unter einem der Vorderräder«, sagte ein Polizeisprecher.

Das geparkte Auto war am frühen Sonntagmorgen durch die Explosion stark beschädigt worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Anwohner hatten Knallgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamts Stuttgart stellte die Reste des Sprengsatzes sicher.