Sportwagen rast in Heck von 26-Jähriger

Ein Ferrarifahrer soll in Karlsruhe einen Unfall mit drei Verletzten und rund 200.000 Euro Schaden verursacht haben. Der 44-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge viel zu schnell auf das Heck einer 26-jährigen Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige hatte zuvor aufgrund einer Fahrbahnverengung ihre Geschwindigkeit verringern müssen.

Der Ferrarifahrer konnte nicht mehr bremsen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der 26-Jährigen um die eigene Achse gedreht und gegen das Heck eines weiteren Autos geschleudert. Der Ferrari kam nach links auf die Straßenbahngleise und prallte gegen einen Strommast.

Die 26-Jährige sowie die zwei Insassen des dritten Wagens wurden leicht verletzt. Der Ferrarifahrer blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Vorwurfs des illegalen Fahrzeugrennens ermittelt.