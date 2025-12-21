Sportler des Jahres werden ausgezeichnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Baden werden zum 79. Mal die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bei der feierlichen Ehrung im Kurhaus am Sonntag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream und 22.15 Uhr/ZDF) gelten Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, die Biathletin Franziska Preuß sowie die deutschen Basketballer nach ihrem EM-Titel im lettischen Riga als Favoriten auf die ersten Plätze für das Jahr 2025.

Journalistinnen und Journalisten wählen die Sieger, die im Jahr zwischen Olympia 2024 in Paris und den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo maßgeblich an ihren Erfolgen bei Welt- und Europameisterschaften sowie im Weltcup gemessen wurden.

Im Vorjahr hatten die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev, Einer-Ruderer Oliver Zeidler und die 3x3-Basketballerinnen gewonnen. Varfolomeev gilt als Anwärterin auf einen erneuten Sieg.