Spitzenkoch Wohlfahrt zur Arbeit: "Keine Last mehr für mich

Spitzenkoch Harald Wohlfahrt denkt auch mit 70 Jahren noch nicht daran, den beruflichen Kochlöffel wegzulegen. »Ich brauche eine gewisse Herausforderung und die Möglichkeit, noch kreativ zu sein«, sagte er der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten«. »Es ist keine Last mehr für mich, sondern eine Freiheit.« Er habe die Möglichkeit, selbst zu entscheiden und weiterhin zu arbeiten, wenn er das möchte. »Das macht das Ganze für mich zu einer gesunden Mischung. Ich kann, aber ich muss nicht. Und das ist ein schönes Gefühl.«

Vor drei Wochen wurde Deutschlands wohl populärster Spitzengastronom 70 Jahre alt. Bis zu seinem Ausstieg 2017 erkochte er 25 Jahre in Folge drei Michelin-Sterne für die »Schwarzwaldstube« in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt).