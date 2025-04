Sperrmüll brennt - Flammen greifen auf Haus über

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein brennender Sperrmüllhaufen im Hof hat den Dachstuhl eines Wohnhauses nordwestlich von Stuttgart in Brand gesetzt. Die Flammen seien auf das Gebäude in Eberdingen übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Wohnung im Dachstuhl sei nicht bewohnt gewesen und könne auch vorerst nicht genutzt werden. Die Höhe des Sachschadens sei unklar. Weshalb der Sperrmüll in Brand geriert, wird laut Polizei noch untersucht. Die Feuerwehr löschte den Brand bis zum Abend.