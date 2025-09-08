Sperrmüll blockiert Grünstreifen in Stuttgart-Weilimdorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Zeiten, als in der Landeshauptstadt zweimal pro Jahr flächendeckend der Sperrmüll abgeholt wurde, sind längst Geschichte. »Gott sei Dank« werden viele sagen, denn vorbei sind die lästigen Sperrmülltage, als professionelle Händler aus halb Europa durch Stuttgarts Straßen tingelten und es mitunter sogar zu Keilereien um den ausrangierten Hausrat kam.

Nach Prüfung aller Vor- und Nachteile hatte sich der Gemeinderat 2005 für ein neues Sammelsystem auf Abruf entschieden. Haushalte und Gewerbebetriebe, die an die städtische Regelabfuhr angeschlossen sind, können seitdem Sperrabfall kostenlos zweimal pro Kalenderjahr jeweils bis maximal drei Kubikmeter zur Abholung anmelden. Doch das Sammelsystem zeigt auch Schwächen. Vor allem dann, wenn Bürgerinnen und Bürger ihren Hausrat etliche Tage vor ihrem offiziellen Termin vor die Haustür stellen und Nachbarn, die keine Abholung angemeldet hatten, ihren Sperrmüll einfach dazustellen. Die Folge: Der Haufen wächst und wächst. Das Problem: Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft nehmen nur den für die Abholung aufgelisteten Sperrmüll mit. Das führt oftmals dazu, dass sich auf einem Grünstreifen samt Gehweg binnen weniger Tage ein riesiger Müllberg auftürmt.

Wie groß die werden können, zeigt sich aktuell in Stuttgart-Weilimdorf an der Kreuzung Landauer Straße/Oppenheimer Straße: Sperrmüll, wohin das Auge reicht. Denn die riesige Sperrmüllmenge auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn verteilt sich auf mindestens 250 Quadratmeter. Wer für das Müllchaos verantwortlich ist, lässt sich natürlich nur noch schwer – wenn überhaupt – ermitteln.

Die Abfallwirtschaft Stuttgart wird sich also wohl oder übel wieder einmal darum kümmern müssen, wobei im Weilimdorfer Fall wohl mehr als ein Fahrzeug nötig sein wird, um den vielen Unrat zu beseitigen. Ein Problem, das in dem Gebiet Landauer Straße – aber auch in anderen Stadtteilen und Wohnquartieren der Landeshauptstadt – immer wieder auftaucht. (GEA)