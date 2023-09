Aktuell Land

SPD-Fraktion für Vorprüfung von Asylsuchenden

Angesichts der steigenden Zahl geflüchteter Menschen sollten die Chancen auf ein Bleiberecht aus Sicht der SPD-Fraktion schon vor der Verteilung aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) auf die Kommunen geklärt werden. In dieser Vorprüfung könnten die Erfolgsaussichten von Asylbegehren schon nach kurzer Zeit ein erstes Mal rechtlich eingeschätzt und die Prognose an die Landesbehörden weitergegeben werden, sagte der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Donnerstag und ergänzte: »Das könnte eine Prognose sein, ein Zwischenfilter und keine Entscheidung.«