SPD: Anerkennungen ausländischer Pflegekräfte beschleunigen

Um den massiven Fachkräftemangel in den Gesundheits- und Pflegeberufen zu bremsen, will die SPD den Einstieg für ausländisches Personal und den bürokratischen Aufwand erleichtern. In einem Gesetzentwurf fordert die Oppositionspartei, Qualifikationen schneller anzuerkennen, bürokratische Hürden abzubauen und Kosten zu übernehmen. Landesregierung und Opposition sind sich einig im Ziel, der Weg dorthin unterscheidet sich aber. Auch die grün-schwarze Regierung will den Zuzug erleichtern und kündigt ein Konzept für eine zentrale Stelle an. Dem SPD-Vorschlag, den die FDP als »guten Ansatz« lobte, werden daher keine Chancen eingeräumt.