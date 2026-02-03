Spaziergängerin entdeckt Schafsreste am Waldrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben an einem Waldrand bei Ingoldingen (Landkreis Biberach) unerlaubt Schlachtabfälle entsorgt. Eine Spaziergängerin fand am Montagmorgen Karton und Plastiksäcke, in denen sich auch Schafsfelle befanden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter sie wenige Tage zuvor dort abgelegt haben.

Die Polizei warnt vor dem Entsorgen von toten Nutztieren im Wald. Diese sei nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz eine Ordnungswidrigkeit und könne mit Geldbußen bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Tierkörper, Schlachtabfälle und andere tierische Nebenprodukte können für die Gesundheit von Menschen und anderen Tieren gefährlich werden, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden.