Spannung und Sorgen vor Schäferlauf in Markgröningen

Regnerisch und matschig wie in den vergangenen beiden Jahren soll es nicht werden beim »Historischen Schäferlauf« in Markgröningen. Im Gegenteil: Wenn die Ersten barfuß übers Stoppelfeld ins Ziel rennen, erwarten die Meteorologen sommerliche Temperaturen. Immerhin. Denn in diesem Jahr macht eine Tierseuche den Schäferinnen und Schäfern auch in Markgröningen sorgen. Wegen der grassierenden Blauzungenkrankheit wurde das traditionelle Leistungshüten zum Auftakt der Feiertage bereits abgesagt.

Die Blauzungenerkrankung betrifft vor allem Schafe und Rinder. Übertragen wird die Krankheit durch bestimmte Stechmücken, sogenannte Gnitzen, nicht aber etwa von Schaf zu Schaf. Auch eine Übertragung auf den Menschen oder andere Tiere ist nicht möglich. Einen wirksamen Schutz vor schweren Verläufen der Blauzungenkrankheit bietet eine kürzlich zugelassene Impfung.

Der Landesschafzuchtverband sieht viele in der Branche derzeit an ihren Grenzen. Für einige von ihnen gehe es schlicht um die Existenz, warnt Anette Wohlfarth, die Geschäftsführerin des Verbands.

Lauf über Stoppelfeld wie gewohnt

Die neue Ausgabe des traditionellen Markgröninger Rennens um die Nachfolge des »Königspaars« Nadine Mezger und Michael Allmendinger findet dennoch statt. Wer gekrönt werden will, muss mit nackten Füßen über ein Stoppelfeld spurten. Mitmachen darf nur, wer Schäfer ist oder aus einer Schäferfamilie stammt. Die Sieger werden zum Schäferkönig beziehungsweise zur Schäferkönigin gekürt und erhalten je ein Schaf, gestiftet vom Landesschafzuchtverband. Verbunden mit dem Lauf sind ein Umzug sowie ein mehrtägiges Volksfest.

Der Lauf (14.00 Uhr) ist der Höhepunkt des Volksfests, das stets am Freitag beginnt und am Montag endet. Im Rahmen ihrer Sommertour haben in diesem Jahr sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (beides Grüne) angekündigt (ab 13.15 Uhr).

Der Markgröninger Schäferlauf ist nach Angaben des Veranstalters eines der ältesten Heimatfeste Süddeutschlands und gehört zum Unesco-Kulturerbe. Er entstammt einer seit mehreren Jahrhunderten geltenden Tradition. Denn das Laufen gehört laut Organisatoren zum Beruf, schließlich muss ein Schäfer schneller sein als ein flüchtendes Schaf.