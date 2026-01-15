Spanischer Handballer Serradilla nur diese Saison beim TVB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der spanische Handball-Nationalspieler Antonio Serradilla (27) wird im Sommer den TVB Stuttgart verlassen und wieder für den Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg spielen. Damit verlässt der Abwehrspezialist, der mit Spanien bei der Europameisterschaft am Montag auf Deutschland treffen wird, die Stuttgarter nach einer Saison.

Als Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 wechselt dagegen der tunesische Spielmacher Mohamed Amine Darmoul vom Bundesliga-Konkurrenten MT Melsungen zu den Schwaben. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft über zwei Jahre, wie der TVB mitteilte. In bisher 77 Bundesliga-Spielen erzielte er 344 Tore.

Mohamed Amine Darmoul wechselt von Melsungen nach Stuttgart. (Archivbild). Foto: Friso Gentsch/DPA Mohamed Amine Darmoul wechselt von Melsungen nach Stuttgart. (Archivbild). Foto: Friso Gentsch/DPA