Spaltaxt, Jagdmesser und Pfefferspray - Streit eskaliert

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte sich von einer lautstarken Diskussion in einer Wohnung über ihm gestört gefühlt und wollte die Bewohner mit einer kleinen Spaltaxt zur Rede stellen, wie die Polizei mitteilte. Es könne sich um langanhaltende Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen den beiden Männern handeln.

Der 19 Jahre alte Nachbar reagierte darauf mit einem Jagdmesser - mit diesem habe er dreimal in die Wohnungstüre des älteren Mannes gestochen. Als Ruhe einkehrte, habe der 26-Jährige ins Treppenhaus geschaut, um die Lage zu überblicken - dies habe jedoch der 19-Jährige genutzt, um Pfefferspray einzusetzen. Der 26 Jahre alte Mann als auch sein Vater seien dabei verletzt worden. Die Spaltaxt sowie das Messer seien sichergestellt worden.