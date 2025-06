Sorgen vor Wimbledon: Tennisspielerin Lys gibt auf

Das hatte sich Eva Lys sicher anders vorgestellt: Die Tennisspielerin muss in Bad Homburg aufgeben.

Tennisspielerin Eva Lys hat gut eine Woche vor dem Wimbledon-Auftakt mit einer verletzungsbedingten Aufgabe in Bad Homburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. In der zweiten Qualifikationsrunde signalisierte die Hamburgerin beim Stande von 4:6, 2:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic, dass es für sie nicht weitergehen werde.

Zuvor hatte sie bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius beim Stande von 1:2 aus ihrer Sicht zu Beginn des zweiten Satzes eine Behandlungspause genommen und mit der Physiotherapeutin den Platz verlassen. Sie gewann anschließend zwar noch ihr Aufschlagspiel zum 2:3, hörte dann aber nach einer kurzen Rücksprache mit ihrer Box und Fed-Cup-Trainer Rainer Schüttler auf. Der genaue Grund blieb zunächst unklar, Lys hatte auf ihre Bauchgegend gedeutet.

Maria möchte Erfolgsserie fortsetzen

Wimbledon ist der sportliche Höhepunkt der Rasensaison. Lys möchte dort zum ersten Mal die erste Runde überstehen. Auf das am 30. Juni beginnende dritte Grand-Slam-Turnier der Saison hatte sich die Australian-Open-Achtelfinalistin zuvor schon in Berlin vorbereitet, war dort aber in der ersten Hauptfeld-Runde ausgeschieden.

Beim mit gut einer Million US-Dollar dotierten Vorbereitungsturnier in Bad Homburg stehen die Metzingerin Laura Siegemund und Tatjana Maria aus Bad Saulgau als einzige beiden deutschen Teilnehmerinnen im Hauptfeld. Maria, die vor einer Woche sensationell in London gewann, tritt heute gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada an.