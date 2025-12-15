Sonne zeigt sich kurz im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zahlreichen nebligen Tagen dürfen sich die Menschen auf Sonne freuen - wenn auch nur kurz. Ab Mittwoch wird es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder vermehrt wolkig im Südwesten.

Im Laufe des heutigen Tages löst sich der Nebel der Vorhersage zufolge in vielen Landesteilen auf und die Sonne scheint durch. Nur in Teilen Oberschwabens und am Bodensee bleibe es wahrscheinlich trüb. Dazu erwarten die Meteorologen Höchstwerte von einem Grad im Dauernebel bis zu elf Grad in mittleren Höhen des Schwarzwalds und auf der Alb.

Zur Wochenmitte mehr Wolken als Sonne

Die Nacht zu Dienstag wird teils klar, teils ziehen Wolken durch. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen minus drei Grad und in höheren Lagen meist über null Grad. Vereinzelt ist laut Deutschem Wetterdienst Glätte möglich. Am Dienstag bleibt es freundlich, und trotz einiger Wolken zeigt sich die Sonne öfter. Nur im Rheingraben und in Oberschwaben soll es bis zum Nachmittag hinein oder auch den ganzen Tag neblig-trüb bleiben. Die Temperaturen liegen bei null Grad im Raum Ulm und bis zu zehn Grad auf der Alb.

Am Mittwoch geht es mit mehr Wolken als Sonne weiter. Dazu Höchstwerte liegen demnach zwischen sieben und zehn Grad, in Südbaden bis zu zwölf Grad.