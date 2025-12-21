Sonne und Nebel im Südwesten – Wind frischt kräftig auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dichte Nebelschleier hier, Sonnenschein dort – der Sonntag zeigt im Südwesten zwei Gesichter. Wer in Baden-Württemberg unterwegs ist, muss sich je nach Region auf unterschiedliche Wetterlagen einstellen. Während vielerorts die Sonne lockt, heißt es andernorts: Geduld haben, bis sich der Nebel lichtet.

Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge hält sich entlang des Rheingrabens sowie in Oberschwaben und am Bodensee überwiegend dichter Nebel. Ganz anders die Lage vom Schwarzwald über die Schwäbische Alb bis zur Hohenloher Ebene: Dort zeigt sich laut Vorhersage nachmittags häufig die Sonne.

An der Donau ziemlich frisch

Auch die Temperaturen unterscheiden sich deutlich – an der Donau bleibt es mit um die null Grad ziemlich frisch, während es im Schwarzwald und im Odenwald mit 6 bis 9 Grad deutlich milder wird.

Dazu weht ein mäßiger Ostwind, der in freien Lagen der Mittelgebirge teils kräftig böig auffrischen kann. Gerade in höheren Lagen macht sich der Wind bemerkbar.

In der Nacht zum Montag breitet sich Hochnebel rasch weiter aus. Auch in Oberschwaben herrscht teils dichter Nebel. Die Temperaturen sinken auf etwa 2 Grad westlich des Schwarzwaldes und bis auf minus 4 Grad im Allgäu. Damit bleibt es auch nachts typisch spätherbstlich – mit ruhigem, aber stellenweise trübem Wetter.