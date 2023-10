Aktuell Land

Sonne und bis zu 29 Grad in Baden-Württemberg

Das Hoch Sonja sorgt in Baden-Württemberg weiter für viel Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, steigen die Temperaturen im Raum Freiburg am Montag auf bis zu 29 Grad, am Bodensee auf bis zu 22 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 8 Grad. Am Dienstagvormittag wird für den Süden Nebel mit stellenweise Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet.