Sonne satt im Südwesten – doch viele Freibäder schon dicht

Im Südwesten wird es zum Wochenende noch einmal richtig sommerlich. (Archivbild)

Wer schon vorhatte, die kurzen Hosen wegzupacken, der sollte damit noch warten: Der Deutsche Wetterdienst hat im Südwesten für die kommenden Tage viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen vorhergesagt. Mit dem Hoch Oldenburgia könnte am Wochenende die 30-Grad-Marke im Südwesten überschritten werden.

Die Meteorologen erwarten am Freitag zwischen 27 Grad in Oberschwaben und knapp 30 Grad in der Kurpfalz. Dazu gibt es laut der Vorhersage viel Sonne. Der Samstag soll mit bis zu 31 Grad im Breisgau noch einmal etwas wärmer und ebenfalls sehr sonnig werden.

Pech für viele Freibad-Fans: Etliche der Bäder haben ihre Saison schon in der vergangenen Woche beendet, andere in der laufenden Woche. Mit ein bisschen Glück lassen sich aber noch mehrere Freibäder finden.

Wetterwechsel zum Herbstbeginn

Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn am Sonntag ändert sich die Wetterlage wieder, Oldenburgia verabschiedet sich und es sind sogar Unwetter möglich. Am Sonntag wird es laut DWD verbreitet wolkig, teilweise könne es regnen. Mit 23 Grad im Hochschwarzwald und 29 Grad an der Tauber bleibe es aber warm.

In der neuen Woche ist die Sommerluft dann deutschlandweit Vergangenheit. »Bei unbeständigem Wetter liegen die Maxima dann oft unter der 20-Grad-Marke«, sagte Meteorologe Marcus Beyer.

Den Namen des aktuellen Hochs hatte - wenig überraschend - ein Bürger der Stadt Oldenburg mit einer Wetterpatenschaft gekauft - als Geschenk an die Stadt. Es ist laut DWD bereits das achte Hoch, das an Oldenburg erinnert.