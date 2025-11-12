Sonne satt im Südwesten – der Herbst zeigt seine milde Seite

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Herbst zeigt sich im Südwesten von seiner freundlichen Seite: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird der Mittwoch sonnig und ungewöhnlich mild – lediglich in Flusstälern gibt es morgendlichen Nebel. Im Rest des Landes steht reichlich Sonne an und nur ein paar hohe Schleierwolken. Regen bleibt Mangelware. Die Temperaturen steigen auf bis zu 9 Grad auf der Ostalb und bis zu 18 Grad im Breisgau. Der Wind weht meist schwach aus südlicher Richtung, nur im Schwarzwald kann es kräftiger pusten.

Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt ruhig bei Tiefstwerten zwischen 6 und minus 1 Grad, im Hochschwarzwald um 9 Grad. Auf den Gipfeln sind weiter starke bis stürmische Südwestböen zu erwarten.

Am Donnerstag legt der Herbst dann noch einen drauf: Nach anfänglichem Nebel in Flusstälern zeigt sich erneut vielerorts die Sonne – und das bei fast frühlingshaften Temperaturen. Laut DWD wird es »ungewöhnlich mild«: in Südbaden bis zu 21 Grad warm, in Oberschwaben bis zu 14 Grad, sonst zwischen 16 und 20 Grad.