Sonne satt: Bleibt das Wetter auch zum Wochenstart so?

STUTTGART. Nach all den trüben und regnerischen Tagen in den letzten Wochen werden Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter in Baden-Württemberg seit ein paar Tagen regelrecht verwöhnt. Stellt sich die Frage: Bleibt das auch zum Start in die neue Woche so?

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) lautet die Antwort ganz klar: ja. So soll es am Montag sonnig und wolkenlos werden, mit Höchstwerten von 27 Grad auf der Alb und bis zu 32 Grad entlang des Rheins.

DWD-Meteorologe: »Sonne pur«

Auch für den Dienstag rechnet der DWD mit viel Sonnenschein bei tiefblauem und wolkenlosem Himmel. Es werde mit 31 bis 36 Grad heiß bis sehr heiß. Am Mittwoch gebe es noch mal »Sonne pur«, wie ein DWD-Meteorologe mitteilte.

Auch für diesen Sonntag rechnet der DWD mit viel Sonne und einem überwiegend wolkenlosen Himmel bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad. (dpa)