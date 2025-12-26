Sonne an Weihnachten? In Baden-Württemberg reine Glückssache

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Wind beruhigt sich, es wird niederschlagsfrei: Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag in Baden-Württemberg einen Spaziergang plant, braucht größtenteils keinen Schirm. Richtig vergnüglich wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber nicht. Wer bekommt die Sonne zu sehen? Das sei ein »Glücksspiel«. Die Höchstwerte erreichen minus 2 Grad in Oberschwaben und bis zu 4 Grad am nördlichen Oberrhein entlang.

Der Samstag sieht ähnlich aus. Es bleibt wohl trocken und kalt. Für Wintersportler und Schnee-Fans macht der Blick in die Zukunft Hoffnung: Ab dem Ende kommender Woche deuteten mehrere Wettermodelle auf größere Schneefälle hin, sagte ein DWD-Meteorologe. Ab Anfang Januar sehe es für einen Wintereinbruch recht gut aus.