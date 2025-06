Sonderfahrten nach Güterzug-Entgleisung in Singen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee setzt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (Sweg) stündlich einen Sonderzug in der Region ein. Der Zug verkehre zwischen Singen und Tuttlingen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Sonderfahrten sollen den Ausfall von Regional- und Fernverkehrsverbindungen überbrücken.

Der Güterzug war am Dienstag bei einer Rangierfahrt entgleist und hatte dabei die Oberleitung im Bahnhof Singen schwer beschädigt. Auch ein Strommast wurde umgerissen. Der Bahnhof musste daraufhin komplett vom Stromnetz genommen werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es voraussichtlich bis Pfingstmontag zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Dieselbetriebene Züge können Bahnhof anfahren

Die nun eingesetzten Züge seien dieselbetrieben und bräuchten keine Oberleitung, so die Unternehmensgruppe weiter. Sie könnten daher den Bahnhof Singen in der aktuellen Situation anfahren. Die Sonderfahrten dienen laut Sweg als Ersatz für den ausfallenden DB-Regionalexpress zwischen Konstanz und Engen sowie für die ausgefallenen Intercity-Verbindungen zwischen Tuttlingen und Schaffhausen.

Die Sweg mit Sitz in Lahr betreibt in Baden-Württemberg unter anderem Buslinien sowie Güter- und Nahverkehr auf der Schiene. Zum Konzern gehören auch die ehemalige Hohenzollerische Landesbahn und die Sweg Bahn Stuttgart.