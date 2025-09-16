Sommer dreht noch mal auf – bis zu 29 Grad am Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang wird es nochmal richtig schön in Baden-Württemberg. Bis Ende der Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sommerliche Temperaturen, am Freitag bis zu 30 Grad. Pech für Freibad-Fans: Viele Bäder haben ihre Saison schon beendet.

Sonne vertreibt Wolken und Wind

In den nächsten Tagen lassen Wind und Schauer nach, die Sonne setzt sich zunehmend durch. Es wird Tag für Tag wärmer. Am Mittwoch werden bis zu 22 Grad erwartet, am Donnerstag Höchstwerte zwischen 23 Grad im Bergland sowie in der Main-Tauber-Region und bis 27 Grad im Breisgau. Am Freitag scheint dann überall die Sonne bei Temperaturen zwischen 26 Grad in Oberschwaben bis knapp 30 Grad in der Kurpfalz.

Ein bisschen Herbst ist schon

Ganz lässt sich die kommende Jahreszeit nicht ignorieren: In den Nächten wird es frisch und von den Temperaturen teils einstellig. Örtlich kann es Nebel geben, vereinzelt sogar Frost in Bodennähe. Für Sonntag rechnen die Meteorologen mit zunehmender Bewölkung und einem neuerlichen Wetterwechsel.