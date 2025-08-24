Sommer dreht auf - Dienstag bis zu 30 Grad

Bitte aktivieren Sie Javascript

Freibadbesucher und Ausflügler können sich freuen: Der Sommer dreht zum Wochenstart in Baden-Württemberg noch einmal richtig auf. Am Montag wird es reichlich Sonne geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad.

»Montag und Dienstag müssen wir richtig genießen«, sagte Meteorologe Clemens Steiner auf Anfrage. »Es gibt ein störungsfreies Hochdruckwetter mit geringer Bewölkung.« Am Dienstag sei im Rheintal mit bis zu 30 Grad sogar noch ein Hitzetag möglich.

Vorhersage: Intermezzo endet bald

Das sommerliche Intermezzo wird der Vorhersage zufolge jedoch bald enden. Schon in der Nacht zum Mittwoch kommen Wolken. Von Westen her ziehen Schauer und Gewitter auf. Am Mittwoch soll es aber mit 28 bis 29 Grad noch warm bleiben.

»Das bleibt dann störungsreich«, meinte Steiner mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf. Es werden demnach wieder Niederschläge und Gewitter erwartet. Und es wird kühler - mit Höchsttemperaturen von 24 Grad am Donnerstag und 22 Grad am Freitag.