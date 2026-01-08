So viele Millionen D-Mark wurden 2025 im Land noch umgetauscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Menschen in Baden-Württemberg haben auch im vergangenen Jahr D-Mark-Bestände in Millionenhöhe umgetauscht. Nach Angaben der Bundesbank wurden 2025 im Südwesten etwas mehr als acht Millionen D-Mark in knapp 4,1 Millionen Euro getauscht. In Summe habe es 14.319 Umtauschvorgänge gegeben. Zum Vergleich: 2024 wurden mit etwas mehr als 7,8 Millionen D-Mark etwas weniger Alt-Bestände umgetauscht.

Deutschlandweit wurden knapp 53,1 Millionen D-Mark im Gegenwert von gut 27 Millionen Euro von der Bundesbank im vergangenen Jahr umgetauscht. 2024 waren rund 53,2 Millionen D-Mark in den Filialen der Bundesbank zurückgegeben worden, im Jahr 2023 waren es gut 58 Millionen D-Mark. »Vermutlich ist ein gewisser Nachholeffekt nun vorbei, der die Zahlen in den Jahren nach der Pandemie nach oben getrieben hat«, erklärte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz.

Häufig tauchen die ausgedienten Scheine und Münzen bei Erbschaften auf oder als Zufallsfund beim Kauf alter Häuser. Mitunter werden sie aber auch aus nostalgischen Gründen über Jahre aufbewahrt - und dann doch irgendwann versilbert.

D-Mark-Bestände im Milliardenwert nicht zurückgegeben

Die Bundesbank geht davon aus, dass ein Teil der alten Scheine und Münzen nie mehr auftauchen wird - entweder, weil Sammler sich Bestände gesichert haben, oder weil Fans der einst als starken Währung geschätzten D-Mark Scheine und Münzen ins Ausland geschafft haben.

So sind auch 24 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds zum Jahreswechsel 2001/2002 mehr als 162 Millionen D-Mark-Scheine und über 23 Milliarden D-Mark-Münzen nicht zurückgegeben. Gesamtwert: gut 12,1 Milliarden D-Mark (etwa 6,2 Milliarden Euro). Etwas mehr als die Hälfte der Ende Dezember 2025 noch ausstehenden Summe machen Münzen aus (6,52 Milliarden D-Mark), beim Rest handelt es sich um Banknoten (5,61 Milliarden D-Mark).

Bundesbank tauscht alte Währung unbegrenzt um

Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen. Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung festgeschrieben: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro. (dpa)