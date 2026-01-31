So lief die pro-kurdische Demonstration in Stuttgart ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart sind am Nachmittag Menschen für eine pro-kurdische Demonstration zur Lage in Nordsyrien auf die Straße gegangen. Die Teilnehmerzahl wird von der Polizei auf rund 2.000 geschätzt. Unter dem Motto »Politischer Status für Rojava« machten die Demonstrantinnen und Demonstranten auf ihre Forderung nach politischer Anerkennung der kurdisch verwalteten Gebiete in Syrien aufmerksam.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Es habe lediglich mehrere Platzverweise wegen Streitereien innerhalb der Demonstration gegeben. Nach rund zwei Stunden war die Veranstaltung vorbei.

In den vergangenen Wochen gab es - auch in Baden-Württemberg - immer wieder Demonstrationen gegen die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in Syrien. Hintergrund ist die zugespitzte Lage in Nordsyrien mit Regierungstruppen und ihren Verbündeten auf der einen Seite sowie den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) auf der anderen.