So funktioniert das neue Wahlrecht im Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Bei der Landtagswahl am 8. März ändert sich das Wahlrecht. Für erwachsene Baden-Württemberger be-deutet das eine Umstellung, für Jugendliche möglicherweise die Notwendigkeit, sich früher als bisher mit Politik zu be-schäftigen, da bereits 16-jährige Teenager ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen dürfen.

- Wie sah das bisherige Wahlrecht aus?

Bis zur Gesetzesänderung war es bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg nur möglich, eine Stimme an eine Person zu vergeben. Wer von den Kandidierenden die meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinigte, erhielt ein Landtagsmandat für die Legislaturperiode. Alle abgegebenen Stimmen gingen außerdem in die Errechnung der prozentualen Sitzverteilung im Landtag ein. So wurden auch Stimmen für Kandidaten berücksichtigt, die ihren Wahlkreis nicht gewinnen konnten. »Das Wahlrecht war also eine Verbindung von Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl und wird dies nach den Neuerungen auch bleiben«, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung.

- Was ändert sich beim Wahlalter und der Stimmabgabe?

Durften bisher alle Wahlberechtigten ab 18 Jahren zur Urne schreiten, liegt das Mindestalter nun bei 16 Jahren. Damit wird das Wahlrecht für das Landesparlament an das kommunale angepasst. Außerdem gibt es nun wie bei der Bundestagswahl zwei Stimmen – jeweils für die Partei und den Wahlkreiskandidaten.

- Wie wird die Neuregelung bewertet?

Diese Neuregelung stieß auf breite Unterstützung, auch mit Verweis auf die positiven Ergebnisse bei Kommunalwahlen. Auf Widersprüchlichkeiten wies etwa der Anwaltsverein Baden-Württemberg hin: Andere Gesetze schränken die Verantwortung für sich selbst in diesem Alter ein, zum Beispiel dürfen Jugendliche unter 18 Jahren auch kein Solarium benutzen und brauchen für ein Tattoo die Zustimmung der Eltern. Auch strafrechtlich werden sie anders behandelt. Gleichzeitig bekommen die Jugendlichen mit dem Wahlrecht aber ein Mitbestimmungsrecht bei Entscheidungen, die andere Menschen betreffen. Es ist bisher nicht gelungen, diesen Widerspruch aufzulösen. Das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit gewählt zu werden und ein Mandat zu übernehmen, haben weiterhin erst Personen ab 18 Jahren.

- Welche Vorteile bietet das neue Wahlrecht?

Befürworter der neuen Regelung hoffen besonders, dass bisher unterrepräsentierte Teile der Bevölkerung stärker be-rücksichtigt werden, beispielsweise Frauen. Bei den direkt Kandidierenden ist mehr oder weniger unberechenbar, wer ein Mandat erhält. Landeslisten bieten den Parteien wesentlich mehr Steuerungsmöglichkeiten, etwa indem man die Plätze abwechselnd an Männer und Frauen vergibt. Auf eine gesetzliche Vorgabe, die Parteien zu einem solchen Verfahren zu zwingen, wurde jedoch verzichtet. In anderen Bundesländern haben Landesverfassungsgerichte solche Regelungen gekippt. Für Wähler ergeben sich durch das neue Wahlrecht natürlich neue Optionen: Nun können sie zwei Parteien gleichzeitig unterstützen. Es ist also nicht mehr notwendig zwischen einer bevorzugten Partei und einem bevorzugten Kandidaten zu wählen.

- Welche Kritikpunkte gibt es gegen die Veränderung?

Innerhalb der unterstützenden Fraktionen gab es einzelne ablehnende Meinungen, die in einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen bei der Verabschiedung des Gesetzes zum Ausdruck kamen. In drei persönlichen Erklärungen wurden Bedenken geäußert, die sich nicht gegen ein Zweistimmenwahlrecht an sich, aber die Einrichtung von Landeslisten, richtete. Dieses verschiebe Macht weg von den Wählern hin zu den Parteien, die in ihren Gremien über die Listen entscheiden und damit die Wahlchancen steuern können. Was eine Mehrheit als großen Vorteil des neuen Wahlrechts ansieht, wird hier also kritisch hinterfragt. Dies war auch eins der Hauptargumente der AfD-Fraktion, die forderte, am bestehenden Wahlrecht festzuhalten. Wenn Gremien der Parteien über die Listen entschieden, dann sei dies keineswegs ein Schritt in Richtung mehr Demokratie. Vielmehr ginge es darum, wichtigen Personen einen Sitz im Parlament zu garantieren.

- Warum wird eine Aufblähung des Landtags befürchtet?

Eine »Aufblähung« des Landtags fürchtet die FDP, die die Reform ebenfalls nicht mitgetragen hat. Sie forderte eine Reduzierung der Wahlkreise zunächst auf 60, später auf 38, um so die Regelgröße von 120 Abgeordneten wiederherzustellen. Dieser Kritikpunkt bezieht sich gerade auf den oben genannten Vorteil, dass zwei Stimmen an unterschiedliche Parteien vergeben werden können: Das mache eine Zunahme an Überhangmandaten und damit eben die Zunahme an Mandaten insgesamt wahrscheinlich. Denn das neue Wahlrecht an sich verändert nicht die Zahl der Mandate, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit für mehr Sitze.

Natürlich muss diese Vorhersage nicht zwangsläufig eintreffen. Laut einer Berechnung des Innenministeriums hätte der aktuelle Landtag auch nach dem neuen Wahlrecht eine vergleichbare Größe. Und auch das Gegenteil ist möglich, also, dass sich der Landtag im Ergebnis verkleinert. Dabei spielt eine Rolle, dass die Zweitmandate künftig nicht mehr nach den einzelnen Regierungsbezirken vergeben werden. Jedoch halten auch Sachverständige wie der Konstanzer Politikwissenschaftler Joachim Behnke das Szenario eines größeren Landtags für wahrscheinlich.

- Woran scheiterte das »Volksbegehren gegen den XXL-Landtag«?

Im Grunde müsste man sagen: Drei Volksbegehren gegen den »XXL-Landtag«. Das erste Verfahren, initiiert durch die FDP, wurde im März 2023 durch das Innenministerium zunächst nicht zugelassen. Die Liberalen versuchten dabei durchzusetzen, dass es künftig nur noch 38 Wahlkreise geben soll. Diese Wahlkreise sollten denen für die Bundestagswahlen entsprechen. Im März 2025 korrigierte jedoch der Verfassungsgerichtshof die Entscheidung des Innenministeriums: Der Antrag der FDP hätte zugelassen werden müssen.

Unterdessen führte ein Privatmann ein zweites Volksbegehren durch – knapp 130.000 Menschen unterschrieben und damit deutlich weniger als die erforderlichen 770.000. Die Landes-FDP startete im Mai 2025 ihr zweites Volksbegehren unter dem Titel »XXL-Landtag verhindern!« über das »Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden«. Es war damit das insgesamt dritte zu dem Thema. Wie Landesabstimmungsleiterin Cornelia Nesch am 3. Dezember 2025 bekanntgab, verfehlte jedoch auch dieses Volksbegehren das erforderliche Quorum deutlich: Knapp 40.000 Wahlberechtigte unterschrieben, auch hier wären mehr als 767.000 erforderlich gewesen.

- Wie verlief die Debatte?

Dem ganzen Prozess vorausgegangen war ein Gesetzesentwurf der FDP/DVP-Fraktion mit vergleichbaren Forderungen, den jedoch eine Mehrheit im Parlament ablehnte. Die übrigen Parteien fürchten, dass durch größere Wahlkreise die Nähe der Abgeordneten zu den Bürgern abnehmen würde. Landespolitik habe andere Aufgaben als Bundespolitik und benötige deswegen eine größere Nähe zum Wahlkreis. Auch dass sich der Landtag entsprechend des Bevölkerungswachstums ebenfalls vergrößern müsse, wurde als Argument ins Feld geführt.

Allerdings war schon von vorneherein klar: Selbst wenn das neuerliche Begehren erfolgreich gewesen wäre, bei der Landtagswahl im März 2026 wäre es auf jeden Fall bei 70 Wahlkreisen geblieben. Aus zeitlichen Gründen hätten sich die Neuerungen nicht umsetzen lassen. Es wird sich also im März 2026 zeigen, ob die Kritik berechtigt war.(GEA)